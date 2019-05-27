الشرطة الفرنسية تفتش منزل مشتبه به فى انفجار ليون

رويترز

أجرى رجال شرطة فرنسيون ملثمون تفتيشا اليوم الاثنين، في منزل المشتبه به الرئيسي فيما يتعلق بتفجير ليون الذي أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت السلطات إن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص، بينهم طالب جزائري لعلوم الكمبيوتر يبلغ من العمر 24 عاما، فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن إصابة 13 شخصا.

ويتم التعامل مع القضية في إطار تحقيق في عمل إرهابي بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إصابة عدد كبير من الناس لاحتوائها على براغ وكرات معدنية.

وقال مصدر في الشرطة إن المعتقلين الثلاثة هم الطالب الذي ليس له سجل سابق لدى الشرطة وقاصر جزائري يدرس في مدرسة ثانوية في ليون وامرأة.

وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير اعتقال المشتبه به عبر تويتر لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل عنه أو عن المكان الذي اعتقل فيه.

وأوضحت لقطات سجلتها كاميرات أمنية المشتبه به، الذي كان شبه مُلثم، يقود دراجة إلى المكان قبل ترك حقيبة أمام فرع لسلسلة مخابز شهيرة.