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الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به ثان فى هجوم الطرد المفخخ بمدينة ليون

الإثنين، 27 مايو 2019 01:52 م
الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به ثان فى هجوم الطرد المفخخ بمدينة ليون الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)
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أعلن عمدة مدينة ليون الفرنسية، كريستوف كاستانير، اليوم الاثنين، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصا ثانيا فى إطار التحقيقات الجارية فى هجوم "الطرد المفخخ" الذى وقع بأحد شوارع المدينة الجمعة الماضية.

وقال كاستنير - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إنه "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض على مشتبه به".

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن تصريحات العمدة تأتى بعد مرور ساعة من إعلان وزير الداخلية الفرنسي​، كريستوف كاستانير، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به فى تنفيذ هجوم مدينة "ليون".

يذكر أن شخص ترك قنبلة يوم الجمعة الماضى فى أحد شوارع مدينة ليون الفرنسية؛ وأسفر انفجارها عن إصابة 13 شخصا بجروح، ولم تعرف حتى الآن الدوافع وراء ذلك الهجوم.

 


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