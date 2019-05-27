السيطرة على حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم جامعة الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

نشب حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم جامعة الزقازيق، اليوم، وتم إخماد النيران دون حدوث إصابات، وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق بالواقعة، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم مودى إلى كلية الطب، وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال، ولم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3026 ادارى القسم لسنة 2019