سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم جامعة الزقازيق

الإثنين، 27 مايو 2019 01:48 م
السيطرة على حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم جامعة الزقازيق حريق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

نشب حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم جامعة الزقازيق، اليوم، وتم إخماد النيران دون حدوث إصابات، وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق بالواقعة، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بسلك كهرباء بكلية العلوم مودى إلى كلية الطب، وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال، ولم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3026 ادارى القسم لسنة 2019

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق شب داخل منزل فى الهرم دون إصابات

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

حريق يلتهم سوبر ماركت بأسيوط بسبب ماس كهربائى

السيطرة على حريق فى شقة بسبب ماس كهربى بطنطا

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حريق بمخبز بالشرقية

وفاة سيدة فى حريق بمنطقة مقابر دمنهور بمحافظة البحيرة

حريق بسلك كهرباء

الشرقية

كلية العلوم بجامعة الزقازيق

نيابة قسم ثانى الزقازيق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة