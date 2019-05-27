سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة العالمية تعلن مصر الأولى فى تقديم ختم المساواة فى القطاع

الإثنين، 27 مايو 2019 10:26 ص
السياحة العالمية تعلن مصر الأولى فى تقديم ختم المساواة فى القطاع مصر الأولى فى تقديم ختم المساواة فى القطاع
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أبرزت منظمة السياحة العالمية وصحيفة الأمم المتحدة جهود وزارة السياحة لتمكين المرأة فى القطاع، حيث أعلنا مصر الأولي في تقديم ختم المساواة في قطاع السياحة.

وأطلقت وزارة السياحة مبادرة للمساواة بين الجنسين فى قطاع السياحة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والمجلس القومى للمرأة، وذلك فى إطار تمكين المرأة بالقطاع السياحى.

وللحصول على ختم المساواة يجب القيام بسبع خطوات وهى صياغة إلتزام الشركة بالمساواة بين الجنسين، وإنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين، وإجراء تقييم داخلى لسياسات الشركة وممارستها، ووضع تنفيذ سياسة وخطة عمل واسعة للمساواة بين الجنسين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التى تم تحديدها أثناء التقييم.

ثم تقوم الشركة بتنفيذ خطة العمل على المساواة بين الجنسين، ثم إجراء مراجعة خارجية على التقدم المحرز والحصول على اعتراف حكومى رسمى وشهادة ختم المساواة، وبمجرد الحصول على ختم المساواة بين الجنسين يتم القيام لمتابعة التقدم والمراجعة المستمرة لضمان الجودة.

وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن إطلاق هذا الحدث يأتى بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس اتحاد الغرف السياحية، حيث يسعد الاتحاد أن يتم إطلاق هذه المبادرة فى قطاع السياحة الذى يشهد تطورات كبيرة فى الفترة الأخيرة.

وقالت وزارة السياحة إن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه فى نوفمبر الماضى فى محوره الخامس تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية فى قطاع السياحة، من شأن السياحة تمكين المرأة بطرق عدة ولاسيما من خلال توفير فرص عمل مباشرة والعمل على زيادة مستوى الدخل.

وعلى اعتبار أن السياحة هى من القطاعات التى تجذب عددا كبيرا من النساء ورائدات الأعمال، فمبقدورها أن تكون أداة المرأة للإنخراط بشكل كاملة فى المجتمع  والريادة فى شتى نواحى الحياة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترسيخ مفهوم إدارة التنوع وإطلاق حملات توعوية لمكافحة التحرش، وتجنب التمييز العنصرى عند توظيف وتدريب الموظفين. 

WhatsApp Image 2019-05-27 at 10.07.27 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-05-27 at 10.07.28 AM

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

4 إجراءات من وزارة السياحة لزيادة أعداد الإناث العاملين فى القطاع

سفير مصر بالجزائر: بحثت مع وزير السياحة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك

وفد وزارة السياحة ينظم جولة فى معرض للصور الفوتوغرافية للشباب

موسم استثنائى لعمرة رمضان.. التأشيرة الإلكترونية تجبر الشركات لتخفيض الأسعار..ووزارة السياحة توفد لجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لمتابعة المعتمرين.. و18 شركة تواجه عقوبات بالإيقاف لمخالفتها ضوابط العمرة

صندوق النقد الدولى يشيد ببرنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة

بطالة النساء

ختم المساواة

المساواة بين الجنسين

وزارة السياحة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة