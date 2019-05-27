سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 07:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز مقاعد قطارات العيد الإضافية من 4 محطات

الإثنين، 27 مايو 2019 07:00 ص
السكة الحديد تبدأ اليوم حجز مقاعد قطارات العيد الإضافية من 4 محطات قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تبدأ هيئة السكة الحديد حجز قطارات عيد الفطر الإضافية التى تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، ابتداء من اليوم، حيث يجرى اليوم حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية التى ستتحرك غدا الثلاثاء .

وقررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 10 يونيو المقبل، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان، مع قصر حجزها على محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية.

القطارات المكيفة الإضافية التى سيبدأ حجز مقاعدها ابتداء من الإثنين المقبل تضم قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050، وقطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55.

وتشمل القطارات المكيفة الإضافية قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز

السكة الحديد تقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين وغيرهم

السكة الحديد تدعو للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء عبر الخط الساخن 147

السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الفطر.. تقصر حجزها من محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر والإسكندرية.. تحدد الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر للراكب.. واليوم تطرح الحجز لـ 25 رمضان

السكة الحديد تقرر بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر اعتبارا من الغد

حجز قطارات العيد

حجز تذاكر السكة الحديد

تذاكر العيد

تذاكر القطارات

حجز التذاكر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تيار لتحرير العقول".. الفكر الإخوانى وباء ينتشر فى المجتمع.. والتنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لمحاولة استقطاب عناصر جديدة.. ومطالبات بتشكيل تيار يفند ويفضح الأفكار الإرهابية وأكاذيبهم

"تيار لتحرير العقول".. الفكر الإخوانى وباء ينتشر فى المجتمع.. والتنظيمات الإرهابية تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية لمحاولة استقطاب عناصر جديدة.. ومطالبات بتشكيل تيار يفند ويفضح الأفكار الإرهابية وأكاذيبهم

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

تعرف على عقوبة إرسال رسائل نصية مزعجة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تعرف على عقوبة إرسال رسائل نصية مزعجة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

5 ضوابط وضعها "الأعلى للإعلام" لتغطية الحوادث الإرهابية.. تعرف عليها

5 ضوابط وضعها "الأعلى للإعلام" لتغطية الحوادث الإرهابية.. تعرف عليها

استخراج بطاقة الرقم القومى من منزلك بضغطة زر.. تعرف على الخطوات

استخراج بطاقة الرقم القومى من منزلك بضغطة زر.. تعرف على الخطوات

اليوم.. بدء تلقى طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

اليوم.. بدء تلقى طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

الرجوع الى أعلى الصفحة