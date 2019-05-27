السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "عمرو. ك" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والترمادول بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهم "عمرو. ك"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والترمادول بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وترجع الواقعة إلى تلقى قسم الجيزة بلاغا باتجار المتهم فى المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة ضبطته الأجهزة الأمنية وعثرت بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والترمادول، فحررت محضرا وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.