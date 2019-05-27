السجن المشدد 3 سنوات لـ"ربة منزل" بتهمة الاتجار فى المخدرات بحدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة "ه.خ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار فى الترمادول بحدائق القبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة " ه.خ"، ربة منزل"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترامادول بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترجع الواقعة بتلقى قسم حدائق القبة، بلاغاً يفيد بقيام المتهمة "ه. خ" بممارسة نشاط غير قانونى للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة القسم، وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من أقراص مخدر الترامادول.