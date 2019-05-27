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الرياض: سنردع إيران بحزم وقوة حال نشبت حرب بالمنطقة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:46 ص
الرياض: سنردع إيران بحزم وقوة حال نشبت حرب بالمنطقة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات الأنباء
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أكد سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدبلوماسية، أن بلاده على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها وردع النظام الإيرانى بكل حزم وقوة، إذا نشبت حرب فى المنطقة.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، شدد كاتب على أن النظام الإيرانى "بيده تجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامه بالقوانين والمواثيق الدولية، والكف عن التدخل فى شئون دول المنطقة ودعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التى تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى؛ الأمر بيد إيران".

 

وبشأن موقف بلاده من طبول الحرب التى تقرع فى الخليج، أكد كاتب أن بلاده "حريصة كل الحرص على أمن واسـتقرار المنطقة، وقد مدت يدها مرارا لإيران للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولكن إذا اختارت إيران عكس ذلك؛ فالسعودية على أتم الاستعداد للدفاع عـن نفسها وردع النظام الإيرانى بكل حزم وقوة".

 

واستشهد المسئول فى الخارجية السعودية فى هذا المقام بمقولة للأمير الراحل سعود الفيصل: "إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعـت طبولها فنحن جاهزون لها".

 

وبشأن دعوة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد قمتين خليجية وعربية فى مكة المكرمة، رأى كاتب أن هذه الخطوة "تأتى فى وقـت حاسـم من التصعيد الإيرانى، واسـتشعارا بضرورة وحدة الصف وتنسيق المواقـف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى، وسيتم فيها بحث العدوان الإيرانى فى المنطقة لما لذلـك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمى والدولى، وسيكون من الضرورى الخروج بموقف موحد من السياسات الإيرانية العدوانية".

 


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