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الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوع مع تصاعد الخلاف التجارى بين أمريكا والصين

الإثنين، 27 مايو 2019 10:26 ص
الذهب يسجل أعلى مستوى فى أسبوع مع تصاعد الخلاف التجارى بين أمريكا والصين ذهب _ أرشيفية
رويترز
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لامس الذهب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع اليوم الاثنين نتيجة مخاوف من حرب تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين أضرت بالمعنويات بينما عززت بيانات أمريكية اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1286.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1287.32 دولار هو أعلى مستوى منذ 17 مايو، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1285.60 دولار للأوقية.

وأثارت مجموعة من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من أن حربا تجارية طويلة مع الصين بدأت تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة وعززت تكهنات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وهو أمر متوقع إلى حد كبير.

وفي مطلع الأسبوع، شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد من أن سياسات مجلس الاحتياطي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي أقصى نتائج ممكنة.

ويكافح الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة بسبب الخلاف التجارى الأمريكي الصيني ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات غير الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 14.61 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4 % إلى 1329.90 دولار.


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