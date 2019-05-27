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"الذباب الإلكترونى" دليل الجزائيون لمنع استخدام الإنترنت بغرض إثارة الخلافات

الإثنين، 27 مايو 2019 03:14 م
"الذباب الإلكترونى" دليل الجزائيون لمنع استخدام الإنترنت بغرض إثارة الخلافات الذباب الالكترونى
كتبت - هناء أبو العز
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  دليل لمحاربة “الذباب الالكتروني”، وهو اسم خصصه الجزائريون لأولئك الذين يستخدمون الإنترنت بغرض إثارة الخلافات وقيادة المناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف معينة سلفا.
 
ويقدم هذا الدليل، الذي تم إنشاؤه من طرف أحد المستخدمين ، نصائح أساسية لمحاربة الذباب الالكتروني، مثل عدم التفاعل مع منشوراتهم ، وعدم الرد على تعليقاتهم ، أو عدم مشاركة محتوياتهم أو عدم استخدام اللهشتاقات الخاصة بهم.
 
ولتحديد “الذباب”، يقترح الدليل الانتباه إلى الحسابات التي تم إنشاؤها حديثًا وسرقة الهوية والحسابات التي تحمل أسماء وهمية وصور وهمية وحسابات مزيفة بشكل عام.

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الذباب الالكترونى

الانترنت

اثارة الخلافات

الجزائر


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