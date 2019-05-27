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الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف التشيك الرافض لنقل سفارة براغ إلى القدس

الإثنين، 27 مايو 2019 09:38 ص
الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف التشيك الرافض لنقل سفارة براغ إلى القدس وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
كتب- هاشم الفخرانى
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رحبت وزراة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس، والذى عبر عنه مجدداً رئيس الوزراء التشيكي آندريه بابيش، وذلك خلال مقابلة صحفية، حيث قال "إن جمهورية التشيك لن تبادر، إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف أن الحكومة التشيكية  تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".

وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، و التزامها بموقف الاتحاد الأوروبى المتعلق بالوضع القانونى لمدينة القدس.

 

 

 

 


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