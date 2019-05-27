وأكد البيان أن لافروف سيعقد في ليوبليانا اجتماعات مع رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور ورئيس الوزراء ماريان شاريتس، كما سيجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ميروسلاف سيرار.

وأضاف البيان أن لافروف سيبحث مع المسئولين في جمهورية سلوفينيا تطوير العلاقات الروسية السلوفينية متعددة الجوانب وجدول الاتصالات السياسية والثنائية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن الجانبين يعتزمان كذلك مناقشة الوضع في البلقان وتسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع في الشرق الأوسط وتنسيق التعاون الروسي السلوفيني في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية