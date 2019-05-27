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الحرس الوطنى التونسى: ضبط 13 إيفواريا بصدد اجتياز الحدود البحرية لأوروبا

الإثنين، 27 مايو 2019 01:39 م
الحرس الوطنى التونسى: ضبط 13 إيفواريا بصدد اجتياز الحدود البحرية لأوروبا القوات التونسية ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)
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ضبطت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى بجبنيانة ومركز الحرس الوطنى بالعامرة قبالة سواحل العامرة اليوم الاثنين، 13 شخصا يحملون الجنسية الإيفوارية (9 ذكور، و3 إناث ورضيع) وتونسيًا (منظم عملية الاجتياز) كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضى الأوروبية.

وصرح الناطق الرسمى باسم الحرس الوطنى حسام الجبابلى، اليوم الاثنين، بأن النيابة العمومية أمرت بالاحتفاظ بمنظم عملية الاجتياز واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإطلاق سراح باقى المجموعة.

 


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