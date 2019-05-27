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الجيش اليمنى يتهم "أنصار الله" بحشد قوات ضخمة فى الحديدة

الإثنين، 27 مايو 2019 10:17 ص
الجيش اليمنى يتهم "أنصار الله" بحشد قوات ضخمة فى الحديدة الجيش اليمنى
وكالات
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اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الأحد، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالتصعيد العسكري في محافظة الحديدة غرب اليمن، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي ، حسبنا نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأضاف: "رصدنا في الأيام الماضية دفع الحوثيين تعزيزات كبيرة وأسلحة ثقيلة نحو منطقة الجبلية في مديرية التحيتا (جنوب الحديدة) توزعت على محاورها المختلفة".
وذكر أن "قوات أخرى للحوثيين وصلت إلى مشارف مديرية التحيتا قادمة من المديريات الخاضعة لهم، وُزعت على المواقع الشرقية والجنوبية المتاخمة للمدينة".
 
وأشار متحدث ألوية العمالقة، إلى "نصب الحوثيين أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية لمنطقة الجبلية، وارسالهم تعزيزات نحو محاور حيس والتحيتا والدريهمي".
 
وحسب المهجمي، "استقدم الحوثيون تعزيزات كبيرة إلى أطراف مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة) من محافظة إب (وسط اليمن) المجاورة لها، تمركزت في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة حيس".
 
من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن الجيش اليمني شن قصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية شمال شرقي مدينة الحديدة ألحق أضراراً بمنزل، في حين تعرضت مناطق في مديرية حيس إلى 25 قذيفة.

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أنصار الله

الحوثيين

الحديدة


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