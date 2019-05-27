ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المصدر القول إن هجوم "جبهة النصرة" كان يهدف لفك الحصار عن عناصرها في إحدي النقاط المتمركزة في ريف حماة الغربي، مشيرا إلى أن وحدات من الجيش السوري نفذت عمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير آلياتهم.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين إثر استهداف مسلحي "جبهة تحرير الشام" مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي بـ38 صاروخا والتي سقط بعضها على مستشفي المدينة.