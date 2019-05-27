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الجارديان: تصدر حزب "بريكست" إهانة للمحافظين وضربة للأحزاب الرئيسية

الإثنين، 27 مايو 2019 10:54 ص
الجارديان: تصدر حزب "بريكست" إهانة للمحافظين وضربة للأحزاب الرئيسية تيريزا ماى وجيريمى كوربين ونايجل فاراج
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تصدر حزب "بريكست" الوليد يليه حزب "الديمقراطيون الأحرار" لنتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى بريطانيا يعد ضربة للأحزاب الرئيسية "المحافظين" و"العمال"، الأمر الذى يمثل إحراجا لكلا الحزبين الذين فشلا فى إخراج البلاد من التكتل الاوروبى فى الوقت المحدد، ليغير بذلك "بريكست" مجرى السياسة البريطانية.
 
واعتبرت الصحيفة أن حزب فاراج "أهان" المحافظين فى معاقلهم الريفية، فى الوقت الذى حقق فيه أيضا مكاسب هائلة فى مدن مثل كارديف ، ليدز وشيفيلد ، وكذلك في هيلينجدون ، موطن مقعد بوريس جونسون ، حيث تم دفع حزب المحافظين إلى المركز الرابع.
 
وأوضحت "الجارديان" أنه من المرجح أن تدفع حملة فاراج الناجحة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، المرشحين لقيادة المحافظين إلى مواقف متشددة بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبى.
 
وحذر جيريمي هانت ، وزير الخارجية ، من أن المحافظين يواجهون "تهديدًا وجوديًا" ، بينما قال جونسون إنه كان "توبيخًا ساحقًا" لفشل الحكومة في إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
 
وأعطت الانتخابات الأوروبية دفعة استثنائية إلى حزب "الديمقراطيين الأحرار"، المنادى بالبقاء فى التكتل الأوروبى، حتى أنه تخطى حزب المحافظين في موطن مقعد تيريزا ماى فى مايدنهيد ، واحتلوا المركز الأول في موطن جيريمي كوربين في شمال لندن في إيسلينجتون.
 

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بريكست

حزب بريكست

الديمقراطيين الأحرار

الانتخابات الاوروبية


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