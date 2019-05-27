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التحقيق مع عاطل وابنه لاتهامهم بسرقة مخزن سجائر بمصر القديمة

الإثنين، 27 مايو 2019 08:20 م
التحقيق مع عاطل وابنه لاتهامهم بسرقة مخزن سجائر بمصر القديمة سجائر- ارشيفية
كتب سليم على
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 تباشر نيابة مصر القديمة ، التحقيق مع عاطل وابنه متهمين بسرقة مخزن سجائر بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن رجال مباحث مصر القديمة، من ضبط عاطل 47 سنة  مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضية " إعتداء على موظف عام " ، و"سائق" 18 سنة ومقيم بذات العنوان سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر" (نجل الأول) لإرتكابهما واقعة سرقة 30 كرتونة سجائر " مختلفة الأنواع " من داخل مخزن سجائر بدائرة القسم.

وأشارت التحقيقات ، إلى أنه من خلال الفحص تبين إستقلالهما دراجة نارية" تروسيكل " بدون لوحات معدنية ، المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما "عتلة حديدية ، أجنة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع ،وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال ضبط كافة صور الخروج على القانون.

 

 

 

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