التحقيق مع عاطل وابنه لاتهامهم بسرقة مخزن سجائر بمصر القديمة

كتب سليم على

تباشر نيابة مصر القديمة ، التحقيق مع عاطل وابنه متهمين بسرقة مخزن سجائر بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن رجال مباحث مصر القديمة، من ضبط عاطل 47 سنة مقيم بدائرة القسم سبق إتهامه فى قضية " إعتداء على موظف عام " ، و"سائق" 18 سنة ومقيم بذات العنوان سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر" (نجل الأول) لإرتكابهما واقعة سرقة 30 كرتونة سجائر " مختلفة الأنواع " من داخل مخزن سجائر بدائرة القسم.

وأشارت التحقيقات ، إلى أنه من خلال الفحص تبين إستقلالهما دراجة نارية" تروسيكل " بدون لوحات معدنية ، المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما "عتلة حديدية ، أجنة" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع ،وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال ضبط كافة صور الخروج على القانون.