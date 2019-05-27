التحالف العربى باليمن: الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المدن السعودية

كتب عامر مصطفى

قال العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، إن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، موضحاً أن الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية.

وتابع المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الصاروخي الحوثي، كما أننا لن نتسامح مع إطلاق الحوثيين طائرات بلا طيار وتهديدهم للمدنيين، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب.