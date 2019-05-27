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البنتاجون يطرح مناقصة لشراء ذخائر روسية أمريكية الصنع

الإثنين، 27 مايو 2019 01:40 م
البنتاجون يطرح مناقصة لشراء ذخائر روسية أمريكية الصنع البنتاجون
وكالات
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طرحت مديرية المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية مناقصة لشراء ذخائر روسية أمريكية الصنع، لإرسالها إلى خارج الولايات المتحدة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقالت مجلة Defence Blog الإلكترونية المختصة في الشؤون الدفاعية، إن قائمة طلبية الشراء الأمريكية، تتضمن شراء طلقات لمسدسات من نوع "ماكاروف" و"توكاروف" الروسية، وبنادق "كلاشينكوف" من عياري 5.45 و 7.62 مم، وقذائف للمدافع الرشاشة "بي كي إم"، و"بي كي تي"، و"دي إش كا" وغيرها.
 
وأشارت المجلة إلى أن قيادة الجيش الأمريكي، تجري مسحا للسوق للعثور على موردين لهذه الذخيرة في الولايات المتحدة لإرسالها إلى خارج الأراضي الأمريكية دون أن تسمي وجهتها.
 
ومن المعروف، أن العديد من الجماعات المسلحة والإرهابية، في المناطق الساخنة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستخدم أسلحة ومعدات عسكرية سوفيتية، حصلت عليها من بعض دول أوروبا الشرقية.

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البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

روسيا

الشرق الأوسط


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