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البرلمان النمساوى يسحب الثقة من حكومة زيباستيان كورتس

الإثنين، 27 مايو 2019 04:52 م
البرلمان النمساوى يسحب الثقة من حكومة زيباستيان كورتس البرلمان النمساوى - أرشيفية
رويترز
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وافق أعضاء البرلمان النمساوى على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة فى أعقاب فضيحة تسجيل مصور.

وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليمينى المتطرف الذى كان متحالفًا مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى عندما تورط زعيمه فى فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعليا حكومة أقلية.

ويتعين على الرئيس النمساوى الآن تعيين مستشار جديد لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بتأييد البرلمان حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة فى سبتمبر.

 

 


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