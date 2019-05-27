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الاشتراكى الإسبان يفوز فى الانتخابات الأوروبية وحزب يمينى يدخل لأول مرة البرلمان

الإثنين، 27 مايو 2019 11:56 ص
الاشتراكى الإسبان يفوز فى الانتخابات الأوروبية وحزب يمينى يدخل لأول مرة البرلمان الانتخابات الاوروبية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن حزب العمال الاشتراكى الإسبانى، فاز بالانتخابات الأوروبية التى جرت أمس الأحد بإسبانيا، وحصل على 20 مقعدا بالبرلمان الأوروبى، بنسبة 32.8% من الأصوات.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب الشعب الذى يمثل اليمين، بحصوله على 12 مقعدا بالبرلمان الأوروبى بنسبة 20.11% من الأصوات، ويحتل حزب ثيودادانوس الذى يمثل يمين الوسط، المركز الثالث بعد حصوله على 7 مقاعد ونسبة 12.21% من الأصوات، ثم حزب بوديموس الذى يمثل أقصى اليسار بـ 6 مقاعد، ونسبة 10.7% من الأصوات، وحصل حزب فوكس الذى يمثل اليمين المتطرف، حصل على ثلاث مقاعد ونسبة 6.22 من الأصوات ليدخل لأول مرة فى تاريخه إلى البرلمان الأوروبى.
 
وأوضحت الصحيفة، أنه تمت دعوة 37 مليونا و272 ألفا و179 إسبانيا إلى صناديق الاقتراع، أمس الأحد، من أجل انتخاب ممثليهم الـ 54 بالبرلمان الأوربى.
 
تأتى هذه الانتخابات بعد حوالى شهر من الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التى جرت يوم 28 أبريل الماضى بإسبانيا، والتى فاز فيها حزب "العمال" الاشتراكى بـ 123 مقعدا من أصل 350 عدد مقاعد مجلس النواب.
 
 

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