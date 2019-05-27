الاتحاد الأوروبى يرفض طلب واشنطن بتضمين الزراعة فى المفاوضات بشأن اتفاق تجارى

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أكدت مفوضة التجارة لدى الاتحاد الأوروبى سيسيليا مالستروم، أنه لا يمكن تضمين قطاع الزراعة فى المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجارى جديد.

وقالت مالستروم - فى تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية - "إنه لا يوجد على الإطلاق احتمالية لتضمين الزراعة فى المناقشات"، مضيفة أن الأوروبيين على استعداد لبدء مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية على السلع الصناعية مع الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن منذ أكثر من شهر إنه مستعد للتفاوض على اتفاقية تجارة عبر الأطلسى تركز بشكل حصرى على إنهاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب فى أن تشمل المحادثات نطاق أوسع.