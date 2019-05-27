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الإسكندرية تتزين بالعروض الفنية و الثقافية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية

الإثنين، 27 مايو 2019 04:50 م
الإسكندرية تتزين بالعروض الفنية و الثقافية لاستقبال كأس الأمم الأفريقية جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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اجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم بالدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، لمناقشة كيفية إعادة الإسكندرية لتكون رمزا للثقافة وعاصمة للفنون ولدراسة تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بمستوى العروض الفنية المقدمة والتى تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالذوق العام.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ دعمه الكامل للارتقاء بمستوى العروض الفنية المقدمة لجمهور الإسكندرية، مشيراً إلى أهمية إقامة عروض فنية تليق بمكانة الإسكندرية الثقافة والحضارية وخاصة خلال موسم الصيف ودورة كأس الأمم الأفريقية ، مطالباً رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بإعداد خطة كاملة للعروض التى يمكن تقديمها وكيفية الترويج لها الإعلان عنها بشكل جاذب ولائق ، كما لفت المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بمهرجان الإسكندرية السينمائى وإخراجه بشكل يليق بمكانة الإسكندرية.

 

 


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الفنون الشعبيه

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