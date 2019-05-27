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"الأعياد عبادة".. عنوان خطبة عيد الفطر المبارك

الإثنين، 27 مايو 2019 01:47 م
"الأعياد عبادة".. عنوان خطبة عيد الفطر المبارك صلاة العيد - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تحدد موضوع خطبة عيد الفطر المبارك، والموحدة فى أنحاء الجمهورية والتى تؤدى فى 5200 ساحة، حول موضوع الأعياد عبادة.



ويلتزم الخطباء الحكوميين، بموضوع وعناصر خطبة العيد والساحات المحددة لإقامتها مع منع الغرباء بعد تحذير الحكومة اى شخص أو جهة من تنظيم صلاة العيد.


وتتناول الخطبة سلوك المسلم فى العيد وأن الاحتفال بالأعياد عبادة تكون بحسن الخلق والتزاور والتراحم والمحبة.

 

وشددت الحكومة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت، واثقة فى سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.


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