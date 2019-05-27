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اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على يد مسلحين

الإثنين، 27 مايو 2019 01:28 م
اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على يد مسلحين نور محمد عرب
كتب- هاشم الفخرانى
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لقى نور محمد عرب مستشار رئيس وزراء أفغانستان مصرعه على يد مسلحين مجهولين فى ولاية قندوز شمالى البلاد.

 

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن قناة "اريانا" التلفزيونية المحلية عن مسؤولين فى المنطقة، أن الحادث وقع يوم أمس الأحد، إذ أطلق مجهولون النار عليه فأردوه قتيلا، وأصابوا أحد مرافقيه بجروح.

 

وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما يقارب الـ4 آلاف مدنى فى أفغانستان عام 2018، وإصابة 7 آلاف آخرين بجروح، فيما اعتبر العام الماضي الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين على مدى سنوات الحرب في أفغانستان.

 

 


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