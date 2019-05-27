اضبط مخالفة.. أهل قرية شبرابابل بالمحلة: تراكم القمامة يصيبنا بالأمراض (صور)

الغربية - عادل ضرة

شكا أهالى قرية شبرابابل مركز المحلة الكبرى بالغربية، من انتشار القمامة فى الشوارع وبجوار المنازل، وعلى جانبى المصارف والمجارى المائية، دون تحرك مسؤولى الوحدة المحلية للقرية والتدخل لرفعها، ما يتسبب أيضا فى انتشار الكلاب الضالة والحشرات والفئران التى تهاجمهم، إلى جانب انتشار الناموس والذباب والأمراض الناتجة عن تراكمات القمامة.

وقال فتحى الوكيل، مدرس، إن القمامة تحاصر المنازل والمصالح الحكومية، وأصبحت عنوانا للقرية، متابعا: "اتصلنا برئيس الوحدة المحلية للقرية، وهى من أكبر قرى المحافظة تعدادا" مطالبا رئيس المدينة بشن حملات نظافة أسوة بما يجرى فى الوحدات القروية الأخرى بالمركز.

وبدوره، قال إبراهيم أبو حلوة، ليسانس حقوق، إن القرية معدومة الخدمات، خاصة الصرف الصحى المتوقف منذ 2001، كما تعانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وغرق الشوارع جرّاء انسداد المجارى الأهلية التى تهدد المنازل بالانهيار، مطالبا محافظ الغربية بالتدخل لدى رئيس المركز والمدينة، لرفع القمامة المنتشرة فى الشوارع، كما طالب مسؤولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بسرعة التدخل للانتهاء من مشروع الصرف المتوقف، حتى لا تحدث كارثة بيئية.

أما عماد حرحش، محامٍ، فقال إن القمامة أصبحت أحد أبرز معالم القرية، ولم يتدخل أحد للتخلص منها، رغم سداد قيمة نقلها شهريا بانتظام، إلا أن متعهد نقل القمامة لا ينقلها، ويتركها فى الشوارع، بينما لا يتدخل المسؤولون لمحاسبته وتطبيق الشرط الجزائى المنصوص عليه بالعقد. وناشد أهالى القرية، مسؤولى المركز والمحافظة، بالتدخل لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية.