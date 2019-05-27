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استكمال تنفيذ خط كهرباء العوينات بلاط بالوادى الجديد بتكلفة 1.5 مليار جنيه

الإثنين، 27 مايو 2019 11:16 م
استكمال تنفيذ خط كهرباء العوينات بلاط بالوادى الجديد بتكلفة 1.5 مليار جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، أنه ناقش أخر المستجدات بمشروع خط كهرباء العوينات - بلاط الجديد الذي يتم انشاءه بتكلفه تجاوزات  مليار و500 مليون جنيه كخط بديل وإضافي لخط نجع حمادي الحالي لتلبيه احتياجات المحافظه من الكهرباء.

وقال الزملوط أنه تمت الموافقة على توفير كافة سبل الدعم لقطاع الكهرباء بالمحافظة وبحث اليات تنفيذ مشروعهات الكهرباء الداعمة للمشروعات الاستثمارية بهدف توفير مصادر الطاقة الكافية لتنفيذ محاظر الاستثمار العملاقة بالمحافظة .

 كما أعلن محافظ الوادى الجديد، أنه تم الموافقة على انشاء خريطه لتلبية احتياجات ومطالب الاستثمار بأنواعه من الطاقه الكهربائيه بمناطق التوسعات الاستثمارية بجميع قري المحافظة.

وقال الزملوط أنه ناقش مع وزير الكهرباء لبحث الملفات الهامه بقطاع الكهرباء والمشروعات المدرجة ضمن تكليفات رئيس الجمهوريه وأهمها ضم محطات الكهرباء بالقرى التابعه للوحدات المحليه إلى شركه الكهرباء وعددها 7 محطات بتكلفه 175 مليون جنيه.

 

 


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