استخراج بطاقة الرقم القومى من منزلك بضغطة زر.. تعرف على الخطوات

كتب محمود عبد الراضي

عملية تطوير وتحديث مستمرة بقطاع الأحوال المدنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون أن يتكبدوا أى عناء.

وفي سبيل ذلك أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر الإنترنت.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، من خلال:

- الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg

- تدوين بيانات الطالب والمستفيد

- السداد من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.