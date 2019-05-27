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استخبارات أمريكا تحذر من التدخل الروسى فى انتخابات 2020 .. وترامب يتجاهلها

الإثنين، 27 مايو 2019 01:52 م
استخبارات أمريكا تحذر من التدخل الروسى فى انتخابات 2020 .. وترامب يتجاهلها دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تحذيرات الاستخبارات الأمريكية تتزايد من أن روسيا ربما تتدخل فى انتخابات عام 2020 ، لكن الرئيس دونالد ترامب وحليف قوي في مجلس الشيوخ يقللان من حجم هذه المخاوف ولا يبذلان ما يكفى لوقت التدخل ، حسبما يرى خبراء متخصصون فى الشأن الروسى روسيا والإنترنت والديمقراطيون الرئيسيون فى الكونجرس.
 
ويقول الخبراء والمسئولون إنه على الرغم من المخاوف من أن موسكو قد تسعى للتأثير على انتخابات عام 2020 من خلال شن هجمات إلكترونية ، ونشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وشن عمليات استخباراتية سرية وغيرها من "التدابير النشطة" كما فعلت في انتخابات 2016، لم يخصص البيت الأبيض التمويل أو التركيز الكافى لمواجهة أى تدخل روسى جديد.
 
وأضافت الصحيفة أن المخاوف المتعلقة بأمن الانتخابات والتى يقول النقاد أنها تتطلب مزيدًا من الموارد والاهتمام تشمل نظام اقتراع ورقي لاستبدال آلات التصويت الإلكترونية المعرضة للقرصنة ؛ والمزيد من الموارد والاهتمام ببرامج الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي (DHS) ؛ شرط أن تبلغ الحملات مكتب التحقيقات الفيدرالي بأي اتصالات مع رعايا أجانب ؛ والتزام قوي من الرئيس بإجراء انتخابات خالية من التدخل.
 
ويقول النقاد إن الجهود الفيدرالية لتعزيز أمن الانتخابات قد تعثرت بسبب رغبة ترامب الواضحة في قبول تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن البلاد لم تتدخل في عام 2016 ، وتجاهل ترامب لاستنتاجات مجتمع الاستخبارات بشأن التدخل الروسي.
 
وقال ستيفن هول ، الرئيس المتقاعد للعمليات الروسية لوكالة الاستخبارات المركزية: "ستكون روسيا مقصرة بعدم المحاولة مرة أخرى ، بالنظر إلى مدى نجاحها فى عام 2016".
 
 

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التدخل الروسى

الانتخابات الامريكية 2020

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