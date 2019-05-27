استجابه لليوم السابع .. محافظ الشرقية يُكرم طالب كفيف حافظ للقرآن الكريم

الشرقية - إيمان مهنى

كرم اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطالب محمد أشرف رجب محمد عبد العال والمقيد بالفرقة الأولى كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، والمقيم بقرية هرية رزنه والذى يحفظ القرآن الكريم كاملاً، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية ، فى حضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى المستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما أبدى المحافظ سعادته البالغة لتكريم إبن قرية هرية رزنة مركز الزقازيق، والذى إستطاع أن يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملاً ويتقنه، مشيراً إلى أن كل حافظ لكتاب الله يمثل ثروة وكنز يجب الحفاظ عليه فهو خير سفير لمحافظة الشرقية، ونموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والإهتمام.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل على خلق البيئة المناسبة لرعاية مثل هذه المواهب الربانية وتسعى جاهدة على تشجيع كافة النماذج المشرفه الخلاقه فى مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والدينية .

أعرب الطالب محمد أشرف رجب محمد عبد العال، خلال تكريم المحافظ له اليوم بمكتبة بالديوان العام، عن سعادته البالغة بلقاء المحافظ، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل دفعه قوية لتحقيق حلم والدة المتوفى، أن يصبح داعية إسلامى فينطلق إلى دول العالم ، لنشر تعليم الدين السمحه وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين .

يذكر أن "اليوم السابع" إلتقى بالطالب محمد أشرف،والذى أكد إنه ولد بالعين اليمنى بها إهتزاز وإنفصال فى الشبكية ونظر 1.5%، ولا يوجد عين يسرى، وكان قد فاز بالمركز الأول فى حفظ القرآن فى المسابقة التى أجرتها مشيخة الطرق الصوفية لرمضان 2019 بمحافظة الشرقية.

فى السياق ذاته، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكريم 7 فرق طبية متميزة بإجمالى "35" فرد تضم " طبيب – فنى إحصاء – ممرض – رائدة ريفية " والمشاركة فى المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، لأدائهم المتميز خلال فاعليات الحملة، والتى إنطلقت فى الأول من مارس الماضى واستمرت على مدار شهرين متتاليين للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية "ضغط – سكر – سمنه"، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير لتحقيق أعلى نسب للمستهدف المطلوب، إجراء مسح طبى لهم من الجنسين للوصول إلى مجتمع صحى وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم فى بناء الوطن وتقدمه.