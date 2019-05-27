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ارتفاع طفيف.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا × 14 معلومة

الإثنين، 27 مايو 2019 12:56 م
ارتفاع طفيف.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا × 14 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد الانخفاض الملحوظ وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام منذ بداية الأسبوع ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا وطفيفا فى درجات الحرارة يبدأ من غد الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.


 

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء بداية الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية:

 

1- توقعات بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية

2- الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع الجارى

3- يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية

4- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشرقية

5- الطقس سيكون حارا على الوجه البحرى والقاهرة

6- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

7- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

8- الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر واضطراب الملاحة البحرية هناك

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات

14- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة


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