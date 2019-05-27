وقالت الوكالة فى معرض تقرير لها إن زيمبابوى تعمل من أجل تعزيز علاقاتها الثنائية والتجارية مع بريطانيا التى تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبى خلال الشهور القادمة ، وجاء فى التقرير " ان زيمبابوى أعدت بالفعل مشروع إتفاقية تجارية ثنائية لتعزيز العلاقات التجارية القائمة بالفعل بين البلدين " .

وأضاف التقرير " إن بريطانيا تسعى للخروج من الاتحاد الأوروبى خلال الشهور القادمة ، وإنها تركز الآن على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ، وإن زيمبابوى بدورها أعدت مشروع إتفاقية تجارية ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين " .

جدير بالذكر أن وزارة التجارة الدولية فى بريطانيا كانت قد أعلنت خلال شهر ديسمبر من العام الماضى عن إنشاء مكتب لها فى زيمبابوى برئاسة " توم هيل " ومن المتوقع أن يضع هذا المكتب نموذجا جديدا لعلاقات بريطانيا الاقتصادية مع زيمبابوى .

وتجدر الاشارة إلى أن تجارة زيمبابوى مع بريطانيا تقوم حاليا على أساس إتفاقية إقتصادية مؤقتة ، وأن صادرات زيمبابوى إلى بريطانيا تتكون من الماس والبازلاء والشاي الأسود والبرتقال والتبغ غير المصنّع والأفوكادو الطازجة والمنحوتات والخوخ الطازج والتوت الطازج والتوت الطازج وفواكه أخرى ومجوهرات ، بينما تتمثل وارداتها الرئيسية فى السيارات والجرارات وأجهزة الهاتف وقطع الغيار والحيوانات الحية والأدوية وغيرها.