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اختيار مصرى ضمن فريق التحقيق فى حادث الاعتداء على مسجدى نيوزيلندا

الإثنين، 27 مايو 2019 01:58 م
اختيار مصرى ضمن فريق التحقيق فى حادث الاعتداء على مسجدى نيوزيلندا الخبير الاسترالى من أصل مصرى نيك كالداس
كتب هاشم الفخرانى
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قالت شبكة "إس بى إس" الإخبارية الاسترالية، إن المواطن من أصل مصرى، نيك كالداس، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة ، اختير ضمن ثلاثة خبراء سيشرفون على التحقيق فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش".

ويُعرف "كالداس" بإشرافه على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وتحقيق الأمم المتحدة فى استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية.

ومن المقرر أن يتوجه الخبير الاسترالى من أصل مصرى إلى نيوزيلندا خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لبدء العمل على التحقيقات التى يُتوقع أن تستغرق شهرا. وتركز على الوقت الذى استغرقته الشرطة فى الاستجابة للإنذار، والأسلحة التى استخدمتها عناصرها، وطريقة تعاملهم مع منفذ الهجوم، وغيرها من العوامل التقنية الخاصة بآلية عمل عناصر الشرطة النيوزيلندية خلال الحادث.

 


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