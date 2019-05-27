احمى نفسك من الأنيميا.. أكلات تساعد فى علاج نقص هيموجلوبين الدم

كتبت فاطمة خليل

هيموجلوبين الدم، هو بروتين مهم موجود فى خلايا الدم الحمراء، وانخفاض مستوى هيموجلوبين الدم قد يسبب فقر الدم أو الأنيميا، لذا يمكنك رفع مستوى هيموجلوبين الدم من خلال الأطعمة التى تتناولها، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التى تساعدك فى علاج نقص هيموجلوبين الدم، بحسب ما ذكر موقع step to health.

والهيموجلوبين هو بروتين موجود داخل خلايا الدم الحمراء، وظيفته نقل الأكسجين من رئتيك إلى أنسجتك، ونقل ثاني أكسيد الكربون من أنسجتك إلى رئتيك.

والهيموجلوبين هو ما يعطي دمك لونه أحمر، كما أن يقوم بوظائف مهمة لجسمك ويرتبط نقص هذا البروتين ارتباطًا مباشرًا بنقص الحديد.



-هيموجلوبين-الدم

ماذا تأكل للحصول على مستويات الهيموجلوبين الطبيعية

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الحديد يساعد على تحسين إنتاج الهيموجلوبين.

1-الأطعمة الغنية بالحديد

يجب أن تأكل الأطعمة التالية لضمان حصولك على ما يكفي من الحديد مثل: اللحوم الحمراء، البقوليات مثل العدس، محار البحر، الكبدة، الخضراوات الورقية الخضراء مثل: السبانخ، المكسرات مثل: اللوز.

2-الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

حمض الفوليك مهم جدًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبعض الأطعمة التي تحتوي عليها تشمل:الحبوب المدعمة، البذور، الفول السوداني، عين الجمل، كبد البقر، السبانخ والبروكلي.



علاج_نقص_هيموجلوبين_الدم

3. الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

الألبان واللحوم والحبوب المدعمة.

4-أطعمة غنية بفيتامين C

يسهل فيتامين C امتصاص الحديد في جسمك ويمكنك الحصول على فيتامين C من هذه الفواكه والخضراوات: المانجو، البرتقال، الفراولة، اليوسفي، السبانخ، الفلفل، البروكلي.