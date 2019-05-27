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احتراق 5 عدادت كهرباء وموتوسيكل بسبب ماس فى لوحة منزل بالمنصورة

الإثنين، 27 مايو 2019 04:42 م
احتراق 5 عدادت كهرباء وموتوسيكل بسبب ماس فى لوحة منزل بالمنصورة حريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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شب حريق داخل منزل بقرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة نتيجة ماس كهربائي فى عداد إنارة.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة، بنشوب، حريق داخل منزل بقرية ميت خميس.
 
وعلي الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل ملك محمد حسن البادي، وتم السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة ان الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد عدادت المنزل، وتسبب الحريق فى احتراق دراجة نارية و5 عدادت كهرباء وعدد مياه، ولا يوجد إصابات بشرية، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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