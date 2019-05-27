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احالة حارس عقار وعاطل للجنايات بتهمة قتل مالكة حضان فى حلوان

الإثنين، 27 مايو 2019 08:08 م
احالة حارس عقار وعاطل للجنايات بتهمة قتل مالكة حضان فى حلوان جثة،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أحالت نيابة حلوان، حارس عقار وعاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل  مالكة حضانة .

تعود أحداث الواقعة بتلقى   قسم شرطة حلوان  بلاغا من من عامل أفاد فيه بالعثور على جثة داخل صندوق قمامة ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ،و تبين من المعاينة  أن الجثة لسيدة   "  مالكة حضانة، ومقيمة بمنطقة المعصرة ، تم تشكيل  فريق بحث  وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث رصدت  المتهمين  أثناء  إلقاء الجثة من داخل توك توك..

بتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين وتبين أن وراء الواقعة "عبد الله ع" حارس عقار، 39 سنة، و"كمال س"، 25 سنة، عاطل، حيث تبين من التحقيقات أن  المجنى عليها هددت المتهم الأول بافتضاح أمره أمام زوجته لكونه مرتبط معها بعلاقة غير مشروعة فاتفق مع الآخر على قتلها والتخلص منها ، تم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما على السلاح المستخدم وجزء من الحبال المستخدمة في تقييد المتهمة، وتحررعن ذلك المحضر اللازم، وأصدرت النيابة قرارها السابق.

 


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