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اجتماع طارئ لشكاوى "الأعلى للإعلام" لبحث مخالفة قناة القاهرة و"شيخ الحارة"

الإثنين، 27 مايو 2019 12:19 ص
اجتماع طارئ لشكاوى "الأعلى للإعلام" لبحث مخالفة قناة القاهرة و"شيخ الحارة" المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد
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أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعا طارئا لها اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة قناة القاهرة والناس لقرار المجلس بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.
 
وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أنه تم إبلاغ القناة بالقرار قبل البث  بوقت كاف، مؤكدا أن مخالفة قرارات المجلس تصل إلى سحب ترخيص القناة، وأن لجنة الشكاوى سترفع قرارتها إلى هيئة مكتب المجلس التى ستعقد فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم لاعتماد القرارات .
 
وكان المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، قد طالب من قناة "القاهرة والناس"، تفريغ حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة.
 
وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن  قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر.
 
وتضمن قرار الايقاف أنه "بعد الإطلاع علي القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصار بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الإطلاع علي توصيتي لجنتي الرصد والشكاوب بشأن برنامج " شيخ الحارة " المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية، وموافقة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بجلستة المعقودة في 26/5/2019 بمنع بث برنامج " شيخ الحارة" المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19/5/2019 بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضاً في الأعراض، واستخدام الفاظ وعبارات مسيئة تتنافي مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ، ومخالفتة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة " الأكواد".
 
وأضاف القرار أنه "تقرر منع بث برنامج " شيخ الحارة " المعروض علي قناة والناس الفضائية لمدة شهر"، وطلبت المادة الثانية من القرار، الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذه قرار منع البث إعتباراً من تاريخ صدوره.
 
 
 
 
 

 


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