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اجتماع شكاوى "الأعلى للإعلام" لبحث مخالفة قناة القاهرة والناس لقرار المجلس

الإثنين، 27 مايو 2019 03:06 م
اجتماع شكاوى "الأعلى للإعلام" لبحث مخالفة قناة القاهرة والناس لقرار المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
كتب محمد السيد
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بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث مخالفة قناة القاهرة والناس لقرار المجلس بوقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القناة.
 
كان جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، قد قال فى تصريحات صحفية، إن المجلس أبلغ القناة بالقرار قبل البث بوقت كاف، مؤكدا أن مخالفة قرارات المجلس تصل إلى سحب ترخيص القناة، وأن لجنة الشكاوى سترفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لاعتماد القرارات.
 
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد طالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة أمس الأحد من برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها ياسمين الخطيب، للتحقيق فيما جاء فيها، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة. وخاطب الأمين العام للمجلس، أحمد سليم، رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن  قرار رئيس المجلس رقم 33 لسنة 2019 بمنع بث برنامج "شيخ الحارة".
 
وتضمن قرار الإيقاف أنه "بعد الاطلاع على القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الاطلاع على توصيتى لجنتى الرصد والشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس، وموافقة المجلس بجلستته فى 26 مايو على منع بث البرنامج لمدة مؤقتة، لما ارتُكب من مخالفات فى حلقته بتاريخ 19 مايو بالخروج على القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضا فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف، ومخالفته ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد".
 
وأضاف القرار أنه "تقرر منع بث برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة شهر"، وطالبت المادة الثانية من القرار، الأمين العام والجهات المختصة، بتنفيذ قرار منع البث اعتبارا من تاريخ صدوره.
 

 


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