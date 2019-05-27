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إهمال تعويض الأسنان المفقودة وتأثيره على جمال الوجه..الدكتور كريم مكادي يوضح

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 م
إهمال تعويض الأسنان المفقودة وتأثيره على جمال الوجه..الدكتور كريم مكادي يوضح الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين
تقرير خاص
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 أول ما يفكر به أي شخص عندما يتعرض للآلام الاسنان هو "خلع" أسنانه، وعندما يفقد أحُدها يهمل تعويضها، ظناً منه أن تعويض السن المفقودة شيء غير ضروري وليس بالأهمية، ولكن ما لا يدركه البعض إن إهمال تعويض الأسنان المفقودة له العديد من المخاطر التي تؤثر بشكل سلبي على الإنسان.

الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يوضح في التقريرالتالي مخاطرعدم تعويض الأسنان المفقودة ومدى تأثير ذلك على الإنسان.

 

مخاطر عدم تعويض الاسنان المفقودة:
 

وأوضح الدكتور كريم مكادي في حديثه لـ "اليوم السابع" إن الأسنان هي التي تحافظ على شكل وحجم عظام الفك سواء السفلي أو العلوي، وعندما يفقد الإنسان جزء من أسنانه تبدأ عظام الفك في الانكماش، ولأن عظام الفك هي المسئولة عن جمال الوجه وشد جلد البشرة، عندما تنكمش تلك العظام تؤثر سلبياً على شد جلد الوجه فتحدث تجاعيد الوجه ويظهر الانسان بمظهر أكبر من عمره بخمس سنوات على الأقل.

 

5 مخاطر لإهمال تعويض الأسنان المفقودة
5 مخاطر لإهمال تعويض الأسنان المفقودة

 

واستطرد الدكتور مكادي حديثه قائلا: الله سبحانه وتعالى خلق الأسنان في اصطفاف بجوار بعضها يسند كلا منهما الأخر، وعندما يفقد الإنسان أحد من هذه الأسنان تبدأ الأسنان المجاورة في الانحناء حتى تحاول سد هذا الفراغ الناتج عن فقدان هذا السن، مما يحدث تشوه في شكل الأسنان والذي يؤثر بالتبعية على عظام الفك.

وأشار إن الإنسان عندما يفقد أحد أسنانه يأكل بطريقة غير صحيحة مما يؤثر على عظام الفك ويحدث تآكل في غضروف الفك، فيؤثرعلى طريقة نطق الحروف والتحدث ويؤثر أيضا على المظهر الجمالي للإنسان ويظهر بعمرأكبر من عمره الحقيقي.

5 أسباب تجعل الزراعة الحل المثالي لفقدان الأسنان
5 أسباب تجعل الزراعة الحل المثالي لفقدان الأسنان

 

* الزراعة الحل الأمثل لفقدان الأسنان
 

وأكد الدكتور كريم مكادي إن زراعة الأسنان هي الحل المثالي لتعويض الأسنان المفقودة وكلما تمت الزراعة مبكراً عند فقدان الأسنان كلما كان أفضل ونسبة نجاح عملية الزراعة تكون أكبر، فمن حق كل إنسان أن يعيش بكامل أسنانه لنهاية العمر.

وأعلن د. مكادي مميزات زراعة الأسنان والتي تتمثل في تحسين مظهرالفم والشكل الخارجي للإنسان، فيظهر الإنسان بمظهر شبابي، أيضا تساعد تفادي تشوه شكل الأسنان مع تحسين مخارج الألفاظ والنطق، و تساعد على الشعور بالراحة، و سهولة مضغ الطعام  بدون الشعور بالألم، زراعة الأسنان دائمة فهي تظل محتفظة بخواصها مدى الحياة مع وجوب المحافظة عليها، تساعد الفرد على إعادة الثقة بشكل فمه والقدرة على الابتسامة بثقة في النفس.

 

لمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب  تجميل وزراعة الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور  كريم مكادي عبر"فيس بوك":

الدكتور كريم مكادي

https://www.facebook.com/DrKarimMakadyMDC

/

والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور  كريم مكادي :

http://makadydentalclinics.com

/

 الانستجرام لمركز الدكتور كريم مكادي

https://instagram.com/dr.karimmakady?igshid=8cn7pbqaab1d

 

عنوان المركز:

المهندسين شارع شهاب عمارة بنك المشرق بجوار مول أحمد السلاب الدور الرابع

 

دكتور كريم مكادي
دكتور كريم مكادي

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


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الدكتور كريم مكادي

زراعة الأسنان

الاسنان المفقودة

جمال الوجه

علامات الشيخوخة


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