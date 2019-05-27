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إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

الإثنين، 27 مايو 2019 11:17 م
إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف حادث سير - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 5 أشخاص فى حادثى سير منفصلين على طريقى ترعة الجيزاوية والصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارا منفصلين من شرطة النجدة مساء اليوم الاثنين، الأول يفيد تصادم مركبتى توك توك على طريق الجيزاوية أمام قرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة كل من إسلام محمد عرفات 21سنة، مقيم هواره عدلان، الفيوم، اشتباه ما بعد الارتجاج - أحمد محمد عبد الحفيظ 28 سنة، هواره عدلان، اشتباه ما بعد الارتجاج ونقلتهما سيارتا إسعاف إلى مستشفى ناصر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

والإخطار الثانى عن انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى "الجيش" دائرة بنى سويف ما أدى إلى إصابة كل من أيمن محمد عبد الفتاح، اشتباه كسر بالترقوة - سلمان عبد اللطيف، كدمات بالصدر - فرحات أحمد، كدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا".


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إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

صحراوى بنى سويف الشرقي

طريق ترعه الحيزاويه

تصادم مركبات التوك توك

مستشفى ناصر المركزي


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