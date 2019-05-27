إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ"صدقية" أسوان

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بوصول ثلاثة مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وهم "إسماعيل عطا موسى" 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشقيقه "موسى" 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"خالد عيد أحمد" 27 سنة، اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج، وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص بقرية الصدقية مركز كوم أمبو، استخدم فيها الأسلحة البيضاء وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص.