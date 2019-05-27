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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ"صدقية" أسوان

الإثنين، 27 مايو 2019 03:49 ص
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ"صدقية" أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة وقعت بين مجموعة من أهالى قرية الصدقية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، لخلافات الجيرة بينهما.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بوصول ثلاثة مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى وهم "إسماعيل عطا موسى" 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشقيقه "موسى" 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"خالد عيد أحمد" 27 سنة، اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج، وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص بقرية الصدقية مركز كوم أمبو، استخدم فيها الأسلحة البيضاء وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

 

 

 


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