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إشارة مرور.. تعرف على أهمية المسارات المرورية لمعرفة آداب القيادة

الإثنين، 27 مايو 2019 10:38 ص
إشارة مرور.. تعرف على أهمية المسارات المرورية لمعرفة آداب القيادة طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تتلخص قواعد السير على الطرق فى معرفة المسارات المرورية للسيارات على الطرق لكى تتجنب وقوع الحوادث المرورية، ومنها : 
 
-المسارات المرورية 
هى عبارة عن "طريق داخل الطريق" عادة ما يكون محدداً بخط مرسوم على الأسفلت، ويفترض بقائد المركبة السير داخل هذا المسار (وليس فوق الخط) طوال الرحلة وهنالك قواعد وتعليمات يجب مراعاتها عند الدخول أو الخروج من المسارات.
 
أنواع المسارات:
-مسار محدد بخط متقطع: يمكن للسيارة التنقل بين المسارين (خاضع لقواعد وتعليمات).
 
-مسار محدد بخط متقطع على مسافات ضيقة: يسمح الانتقال ولكن خلال مسافة محدودة جداً من الطريق، والأولوية ليست لك.
 
-مسار محدد بخط متصل: ممنوع الدخول أو الخروج من هذا المسار إلى أن ينتهى الخط المتصل.
 
-مسار محدد بخط مزدوج (أحيانا يكون أحد الخطين متصلاً) لم يسبق لى أن رأيته فى مصر، ولكن عموماً هو يرمز إلى إمكانية التنقل من أحد المسارين إلى الآخر (الجهة المتقطعة) ولكن ليس العكس.
 
-مسار محدد بخط مزدوج أصفر اللون: يمنع تماماً عبور الخط (فى الواقع هذا الخط هو رمز لرصيف تخيلى).
 

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مسارات السيارات

الجهة المتقطعة

عبور الخط

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المرور


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