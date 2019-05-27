أول زعيم يلتقى ناروهيتو.. إمبراطور اليابان يستقبل ترامب وزوجته "صور"

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

استقبل الإمبراطور اليابانى "ناروهيتو"، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس أجنبى يقابل الإمبراطور الجديد، الذى اعتلى العرش بعد تنازل والده أكيهيتو.



ترامب

وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو فى استقبال ترامب وزوجته ميلانيا، صباح اليوم، الاثنين.



ترامب ولحظة نزوله من السيارة

وكان ترامب وصل إلى اليابان، السبت الماضى، فى زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف للتأكيد على مدى قوة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة، كما التقى ترامب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.



استقبال ترامب



الاستعدادات لاستقبال ترامب



الحراس فى استقبال ترامب



الرئيس الأمريكى



ترامب فور وصوله للقاء امبراطور اليابان



ترامب فور وصوله



ترامب فى اليابان



ترامب مع الامبراطور اليابانى



ترامب وميلانيا وامبراطور اليابان وزوجته



ترامب وناروهيتو



ترامب يوجه التحية للحراس



ترامب



جانب من استقبال امبراطور اليابان لترامب



جانب من الاستقبال



جانب من مراسل استقبال ترامب



حوار ترامب وناروهيتو



حوار ودى بين ترامب وامبراطور اليابان



خلال مراسم الاستقبال



مراسم استقبال ترامب



ناروهيتو وترامب