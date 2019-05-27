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أول زعيم يلتقى ناروهيتو.. إمبراطور اليابان يستقبل ترامب وزوجته "صور"

الإثنين، 27 مايو 2019 04:32 ص
أول زعيم يلتقى ناروهيتو.. إمبراطور اليابان يستقبل ترامب وزوجته "صور" الامبراطور ناروهيتو يستقبل ترامب
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز
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استقبل الإمبراطور اليابانى "ناروهيتو"، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس أجنبى يقابل الإمبراطور الجديد، الذى اعتلى العرش بعد تنازل والده أكيهيتو.

ترامب
ترامب

 

وكان الامبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو فى استقبال ترامب وزوجته ميلانيا،  صباح اليوم، الاثنين.

ترامب ولحظة نزوله من السيارة
ترامب ولحظة نزوله من السيارة

 

وكان ترامب وصل إلى اليابان، السبت الماضى، فى زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف للتأكيد على مدى قوة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة، كما التقى ترامب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

استقبال ترامب
استقبال ترامب

 

الاستعدادات لاستقبال ترامب
الاستعدادات لاستقبال ترامب

 

الحراس فى استقبال ترامب
الحراس فى استقبال ترامب

 

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

 

ترامب فور وصوله للقاء امبراطور اليابان
ترامب فور وصوله للقاء امبراطور اليابان

 

ترامب فور وصوله
ترامب فور وصوله

 

ترامب فى اليابان
ترامب فى اليابان

 

ترامب مع الامبراطور اليابانى
ترامب مع الامبراطور اليابانى

 

ترامب وميلانيا وامبراطور اليابان وزوجته
ترامب وميلانيا وامبراطور اليابان وزوجته

 

ترامب وناروهيتو
ترامب وناروهيتو

 

ترامب يوجه التحية للحراس
ترامب يوجه التحية للحراس

 

ترامب
ترامب

 

جانب من استقبال امبراطور اليابان لترامب
جانب من استقبال امبراطور اليابان لترامب

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

جانب من مراسل استقبال ترامب
جانب من مراسل استقبال ترامب

 

حوار ترامب وناروهيتو
حوار ترامب وناروهيتو

 

حوار ودى بين ترامب وامبراطور اليابان
حوار ودى بين ترامب وامبراطور اليابان

 

خلال مراسم الاستقبال
خلال مراسم الاستقبال

 

مراسم استقبال ترامب
مراسم استقبال ترامب

 

ناروهيتو وترامب
ناروهيتو وترامب

 

وصول ترامب
وصول ترامب

 

 

 


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