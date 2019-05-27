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أمين عام الأمم المتحدة يشارك فى احتفال مرور 40 عاما على تأسيس المنظمة بالنمسا

الإثنين، 27 مايو 2019 06:12 م
أمين عام الأمم المتحدة يشارك فى احتفال مرور 40 عاما على تأسيس المنظمة بالنمسا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ
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شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، فى احتفال مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه.

وشهد جوتيريش حفلا موسيقيا أقيم فى بهو الأمم المتحدة بفيينا، بحضور عدد كبير من السفراء وموظفى الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها تتقدمهم وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، ولى يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وكان جوتيريش قد وصل إلى فيينا فى زيارة رسمية تستغرق يومين يشارك فيها أيضا فى القمة النمساوية العالمية لتغير المناخ والتنمية المستدامة، فيما أجرى، فى وقت سابق، مباحثات مع الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين تناولت تعاون النمسا مع الأمم المتحدة وقضايا دولية أخرى منها مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

 


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