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"أمن قنا " يحرر تاجر اختطفه عامل بسبب خلاف على مبلغ 35 ألف جنيه

الإثنين، 27 مايو 2019 01:32 ص
"أمن قنا " يحرر تاجر اختطفه عامل بسبب خلاف على مبلغ 35 ألف جنيه حبس -ارشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، فى تحرير تاجر اختطفه عامل بدشنا لخلافهما على مبلغ 35 الف جنيه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
كانت أجهزة الأمن تقلت بلاغا  بقيام  شخص باستيقاف " محمد . ح  .م "  تاجر بمنطقة العزيزيه بدشنا، و قام بالاعتداء عليه بالضرب  ثم اطلق النار على قدمه و اجبره على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول ، وتين أن  مرتكب الحادث يدعى  "ع .  ج . ع  40 سنة  عامل بقرية المرجيه بدشنا  ، حيث أقرض المجنى عليه مبلغ 35 الف جنيه ، ورفض سدادها  فقام المتهم بالتربص بالمجنى عليه واستيقافه على جانب الطريق الزراعى  واعتدى عليه بالضرب وأجبره تحت تهديد السلاح على استقلال الموتوسيكل لمكان مجهول وتم ضبط المتهم و تحرير التاجر المختطف.
 
 
 
 

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