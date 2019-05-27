"أمن قنا " يحرر تاجر اختطفه عامل بسبب خلاف على مبلغ 35 ألف جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، فى تحرير تاجر اختطفه عامل بدشنا لخلافهما على مبلغ 35 الف جنيه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

كانت أجهزة الأمن تقلت بلاغا بقيام شخص باستيقاف " محمد . ح .م " تاجر بمنطقة العزيزيه بدشنا، و قام بالاعتداء عليه بالضرب ثم اطلق النار على قدمه و اجبره على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول ، وتين أن مرتكب الحادث يدعى "ع . ج . ع 40 سنة عامل بقرية المرجيه بدشنا ، حيث أقرض المجنى عليه مبلغ 35 الف جنيه ، ورفض سدادها فقام المتهم بالتربص بالمجنى عليه واستيقافه على جانب الطريق الزراعى واعتدى عليه بالضرب وأجبره تحت تهديد السلاح على استقلال الموتوسيكل لمكان مجهول وتم ضبط المتهم و تحرير التاجر المختطف.