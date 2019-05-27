أمن الشرقية يضبط عاطلا بحوزته حشيش وفرد خرطوش فى مشتول السوق

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مشتول السوق بمحافظة الشرقية، من ضبط عامل بحوزته حشيش وفرد خرطوش فى دائرة المركز، وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق معه فى الواقعة.

كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. ا. ح"، عاطل ومقيم فى أنشاص الرمل، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة من العيار نفسه، وفرش حشيش.

تحفظت القوة الأمنية على المضبوطات، وحررت محضرا برقم 2346 جنح مشتول السوق بشأن الواقعة وما أسفر عنه الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.