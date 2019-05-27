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أقرأ نص خطبة عيد الفطر.. تعلمك كيف تفرح بالطاعة وتسعد الآخرين

الإثنين، 27 مايو 2019 02:16 م
أقرأ نص خطبة عيد الفطر.. تعلمك كيف تفرح بالطاعة وتسعد الآخرين صلاة العيد - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تتناول خطبة عيد الفطر المبارك كيف يفرح المسلم بالطاعة، ويسعد من حوله بسلوكه، ليتحول العيد إلى موسم فرح للمجتمع بكل معتقداته.

وتتوحد 5200 ساحة تصلى وحدها العيد دون تدخل الجماعات فى حديث موحد لخلق مناخ وسلوك عام إيجابى حول موضوع "الأعياد عبادة".

من جانبها أكدت الحكومة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

 

الخطبة (1)
الخطبة (1)

 

الخطبة (2)
الخطبة (2)

 

الخطبة (3)
الخطبة (3)

 

الخطبة (4)
الخطبة (4)

 

الخطبة (5)
الخطبة (5)

 


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السلفية

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