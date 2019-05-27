سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بفضل اندماج محتمل لرينو وفيات

الإثنين، 27 مايو 2019 10:18 ص
أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بفضل اندماج محتمل لرينو وفيات أسهم أوروبا _ أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في الوقت الذي دفع فيه اندماج محتمل بين رينو وفيات أسهم السيارات للارتفاع، بينما يقيم المستثمرون نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن تسيطر أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي على ثلثي المقاعد.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مع ارتفاع معظم المؤشرات لكن أحجام التداولات كانت ضعيفة مع إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.5% متفوقا على بقية القطاعات، في الوقت الذي أكدت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر تقدمها بعرض "اندماج تحولي" إلى نظيرتها الفرنسية رينو في صفقة قد تُنشئ ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات وقد تساهم في معالجة الضعف الذي يعتري الشركتين.

ويقوم هيكل الصفقة المقترحة على أن تملك كل شركة نسبة 50% عبر شركة قابضة هولندية، وتصدرت الشركتان المؤشر ستوكس 600 لترتفع أسهم كل شركة 15% على حدة.

في الوقت ذاته، زادت أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن2% بعد أن ذكرت صحيفة ألمانية أن الشركة تنوي بناء وحدة لإنتاج خلايا البطاريات في زالتسجيتر بشكل مشترك مع شركة نورثفولت الناشئة السويدية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أسهم أوروبا تعوض جزء من خسائرها بعد إشارات من "ترامب" بشأن التجارة

أسهم أوروبا تتراجع بفعل ضغوط مخاوف الحرب التجارية

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وتخفيف قيود هواوى يدعم قطاع التكنولوجيا

أسهم أوروبا ترتفع بفعل الارتياح تجاه هواوى

أسهم أوروبا تتراجع وسط أرباح بنوك مخيبة للتوقعات

اسهم اوروبا

اسهم

مؤشرات

سيارات رينو

فيات

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة