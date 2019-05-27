أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بفضل اندماج محتمل لرينو وفيات

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في الوقت الذي دفع فيه اندماج محتمل بين رينو وفيات أسهم السيارات للارتفاع، بينما يقيم المستثمرون نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن تسيطر أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي على ثلثي المقاعد.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مع ارتفاع معظم المؤشرات لكن أحجام التداولات كانت ضعيفة مع إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.5% متفوقا على بقية القطاعات، في الوقت الذي أكدت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر تقدمها بعرض "اندماج تحولي" إلى نظيرتها الفرنسية رينو في صفقة قد تُنشئ ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات وقد تساهم في معالجة الضعف الذي يعتري الشركتين.

ويقوم هيكل الصفقة المقترحة على أن تملك كل شركة نسبة 50% عبر شركة قابضة هولندية، وتصدرت الشركتان المؤشر ستوكس 600 لترتفع أسهم كل شركة 15% على حدة.

في الوقت ذاته، زادت أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن2% بعد أن ذكرت صحيفة ألمانية أن الشركة تنوي بناء وحدة لإنتاج خلايا البطاريات في زالتسجيتر بشكل مشترك مع شركة نورثفولت الناشئة السويدية.