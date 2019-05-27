أراضى أولاد صقر بالشرقية تعانى العطش.. والرى: نعتمد على المغذيات

الشرقية - فتحية الديب

أعرب المئات من المزارعين من أبناء مركز ومدينة أولاد صقر بشمال محافظة الشرقية، عن غضبهم من عدم وصول مياه الرى لأراضيهم مما يهدد ببوار المحاصيل الزراعية.

ويقول "محمد نجيب" من أهالى مركز أولاد صقر، مزارع، إن الزراعة هى الدخل الوحيد لعدد كبير من أبناء المركز لبعدهم العمل بمدينة العاشر من رمضان، ويتخذون من الزراعة مصدر رزق لأسرهم، وبحلول فصل الصيف من كل عام نعانى من مأساة عدم وصول مياه الرى إلى الأراضى مما يتسبب فى بوارها وعدم زراعتها.

تابع إن ترعة دوار سلامة المتفرعة من ترعة حانوت تئن من العطش والحرمان من مياه الرى بسبب شح وقلة مياه الرى لهندسة رى أولاد صقر، حيث لا تصل من طول الترع إلا كيلو أو كيلو ونصف من بداية الترعة التى يبلغ طولها 8 كم وأحيانا 9 كم ولا يوجد مياه فى المصارف العمومية.

ويقول "على الوزير" إخصائى إعلام وصحافة بإدارة أولاد صقر التعليمية، إن عدم وصول مياه الرى للأراضى، أسفر عن إتلاف وهلاك الزراعات بآلاف الأفدنة المزروعة بالأرز بسبب قلة المياه وتكلفة الفدان تبلغ آلاف الجنيهات، ومئات الأسر بالمدينة تعيش على الزراعية.

وناشد عدد كبير من المزارعين بمدينة أولاد صقر، محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الرى بالنظر إليهم لرفع المعاناة عنهم لتكبدهم خسائر مالية نتيجة بوار الأراضى الزراعية.