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أخبار × 24 ساعة.. 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيا.. والإفتاء تحدد الرؤية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيا.. والإفتاء تحدد الرؤية هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

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